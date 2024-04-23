Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Haval выведет на рынок России новый кроссовер H7

Китайский автобренд Haval в 2024 году привезет в Россию новый кроссовер H7

close
100%
«No Limits»' class="item-image" >
Телеграм-канал «No Limits»

Китайский автобренд Haval в текущем году намерен вывезти на рынок новый кроссовер. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«По технике H7 — примерно то же самое, что и Dargo, но по габаритам эта модель чуть крупнее», — отмечается в публикации.

Предполагается, что в России кроссовер получит 2,0-литровый GW4N20 на 192 л.с. и 1,5-литровый GW4B15D на 150 л.с. Помимо этого, ожидается, что новинка должна быть комфортнее Dargo за счет увеличенной колесной базы и более вместительного багажника.

До этого стало известно, что Haval привезет в Россию внедорожник Tank 700 до конца текущего года. Отмечается, что на отечественном рынке он станет флагманом модельного ряда. Точная дата появления новинки и ее технические характеристики пока неизвестны. Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке Tank. Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм).

Ранее выяснилось, что в России прекратили сборку автомобилей Dongfeng.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами