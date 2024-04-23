Haval выведет на рынок России новый кроссовер H7

Китайский автобренд Haval в текущем году намерен вывезти на рынок новый кроссовер. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«По технике H7 — примерно то же самое, что и Dargo, но по габаритам эта модель чуть крупнее», — отмечается в публикации.

Предполагается, что в России кроссовер получит 2,0-литровый GW4N20 на 192 л.с. и 1,5-литровый GW4B15D на 150 л.с. Помимо этого, ожидается, что новинка должна быть комфортнее Dargo за счет увеличенной колесной базы и более вместительного багажника.

До этого стало известно, что Haval привезет в Россию внедорожник Tank 700 до конца текущего года. Отмечается, что на отечественном рынке он станет флагманом модельного ряда. Точная дата появления новинки и ее технические характеристики пока неизвестны. Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке Tank. Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм).

Ранее выяснилось, что в России прекратили сборку автомобилей Dongfeng.