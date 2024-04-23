Китайский автобренд Haval привезет в Россию Tank 700

Китайский концерн Great Wall (Haval — его подразделение) привезет в Россию внедорожник Tank 700 до конца текущего года. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Отмечается, что Tank 700 на отечественном рынке станет флагманом модельного ряда. Точная дата появления новинки и ее технические характеристики пока неизвестны.

Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Это самый большой внедорожник в линейке Tank. Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм).

До этого сообщалось, что в России подешевел бензиновый внедорожник Tank 500, который считается китайским конкурентом Land Cruiser. В марте китайский производитель скорректировал прайс-лист. Цены на машины остались прежними, однако «прямая выгода» для Tank 500 в комплектации Adventure подскочила с 250 тыс. до 950 тыс. руб. Сейчас стоимость внедорожника варьируется от 5,34 млн руб. до 6,64 млн руб. Примечательно, что младший Tank 300, наоборот, подорожал на 200 тыс. рублей — декабрьская «прямая» скидка на него пропала. В итоге Tank 300 стал стоить от 4 млн до 4,7 млн руб.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Chery iСar 03 приедет в Россию под другим брендом.