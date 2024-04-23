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В России прекратили сборку автомобилей Dongfeng

«Автотор» прекратил выпуск легковых автомобилей Dongfeng

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Dongfeng

На калининградском заводе «Автотор» завершился выпуск легковых автомобилей Dongfeng. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Автотор и Моторинвест завершили сотрудничество: калининградская компания по заказу липецкой собрала 1 тысячу кроссоверов DFSK ix5 и ix7, далее проект продолжаться не будет. Следующие партии ix5 и ix7 Моторинвест будет импортировать из Китая в готовом виде», — говорится в сообщении.

Само соглашение о производстве кроссоверов китайской Dongfeng Sokon (DFSK) на заводе в Калининграде было заключено в начале 2024 года.

Тогда сообщалось, что в рамках соглашения «Автотор» произведет по заказу «Моторинвеста» партию автомобилей DFSK, которая будет представлена двумя моделями: купе-кроссовером со спортивным дизайном и богатым функциональным оснащением DFSK ix5 и флагманским кроссовером DFSK ix7.

iх5 — один из самых крупных купе-кроссоверов на китайском рынке. Он дебютировал в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella. Модель ix7 представляет собой семиместный полноприводный кроссовер.

Ранее сообщалось, что Voyah представил в России спортивную версию кроссовера Free.

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