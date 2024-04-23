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Эксперты рассказали, чем опасно затягивание со сменой зимних покрышек

Автоэксперт Кацубо: зимний протектор летом размазывается по асфальту

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Затягивание со сменой зимней резины на летнюю может привести к опасным последствиям, в том числе стать причиной аварии на дороге, предупредил автоэксперт Игорь Кацубо. Многие водители стремятся до последнего не менять покрышки, чтобы выжать все возможное из зимней резины, однако в будущем это лишь грозит еще большими затратами, заявил он в беседе с RuNews24.

«Наиболее распространенное заблуждение — признание годными для лета зимних шин с глубиной протектора менее 4,5 мм», — отметил Кацубо.

По его словам, в случае перехода на летний режим речь идет уже не о глубине протектора, а полимерной смеси, которую применяют при изготовлении зимней резины. Такая смесь считается достаточно пластичной, но применима лишь в том случае, если используется при минусовой температуре воздуха.

Когда на улице тепло, резина с полимерной смесью теряет способность сцепления с дорожным покрытием, а сам «зимний» протектор размягчается и буквально размазывается по дороге, объяснил эксперт. Это приводит к заносам, причем у водителя появляется ощущение, что в его авто отказали тормоза, добавил Кацубо. По его словам, подобные ситуации не редкость — об этом говорят черные следы на асфальте, которые появляются при попытке затормозить с зимней резиной.

Кацубо напомнил, что лишние затраты автовладельцу грозят не только из-за ущерба в случае ДТП, но и если его оштрафуют. Нормы запрещают использование зимней резины летом даже в случае, если шипы выпали, — за это грозит санкция в 500 рублей.

Напомним, в этом году специалисты посоветовали россиянам, желающим сэкономить на смене резины, обращаться в загородные сервисы. Считается, что в них стоимость обслуживания на 20% меньше, чем в других.

Ранее эксперты назвали главные ошибки при смене зимней резины.

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