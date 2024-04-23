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В Северной Осетии цирковых слонов искупали на автомойке

Во Владикавказе семью цирковых слонов помыли на автомойке

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Телеграм-канал «ЧП / Владикавказ»

Семью слонов помыли на автомойке в столице Северной Осетии Владикавказе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«В столицу Северной Осетии приехал цирк слонов, и руководству потребовалось искупать главных артистов — 37-летнюю маму и ее 16-летнюю дочку. Выполнить такой нестандартный заказ согласились работники только одной автомойки — на улице Грибоедова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слоны аккуратно вошли в бокс, слоненок держал маму хоботом за хвост. Во время водных процедур семья спокойно вела себя.

До этого стало известно, что на Кубани сотрудники ГИБДД задержали двух водителей маршруток, которые нарушали ПДД на улице города Лабинска.

Полицейские выявили нарушение в ходе мониторинга интернета, видеоролик с нарушением был опубликован в соцсетях. В результате обоих водителей остановили сотрудники ДПС и привлекли их к административной ответственности.

В отношении водителя маршрутки №9 составлен протокол по статье 12.13 КоАП за нарушение правил проезда перекрестков. На водителя маршрутки №1 составлен протокол по статье 12.15 КоАП за выезд на встречную полосу, наказание для него определит суд.

Ранее в Подмосковье автомобилистка ударила полицейского в глаз после эвакуации ее машины.

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