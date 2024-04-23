Названа стоимость владения Chery Tiggo 4 Pro

За пять лет владельцы Chery Tiggo 4 Pro потратят на обслуживание 1,54 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, месяц владения Chery Tiggo 4 Pro составляет около 25,6 тыс. рублей. Таким образом, за год получается сумма 307,3 тыс. рублей, за пять лет — 1,54 млн рублей. Цена машины Chery Tiggo 4 Pro в исследуемой комплектации Action составляет 2,2 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До этого стало известно, что в марте в России продали свыше 13 тыс. автомобилей Chery, что на 63,7% больше в сравнении с прошлым годом.

За первые три месяца на отечественном рынке Chery реализовала 31,8 тыс. авто (+56,4%). В результате производитель занял четвертое место в рейтинге самых востребованных марок в РФ.

Среди моделей Chery наиболее популярным оказался кроссовер Tiggo 7 Pro Max, который купили свыше 5 тыс. раз. На втором месте оказался Tiggo 4 Pro (2,2 тыс. шт.), на третьем — Tiggo 8 Pro Max (1,4 тыс. шт.).

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