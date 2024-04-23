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Стали известны новые подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева

Baza: росгвардейцы из Чечни угрожали полицейским, задержавшим Алихана Цакаева

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Чеченские силовики угрожали сотрудникам полиции, которые задержали главу МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель». Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, вооруженными людьми, прибывшими на КПП, были бойцы Росгвардии Чечни.

«Росгвардейцы из Чечни угрожали автоматами полицейским, требуя отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречке и оскорбление сотрудников МВД», — говорится в публикации.

Отмечается, что росгвардейцы также ударили полицейского, потребовав выдать им автомобиль генерала. Впоследствии к КПП приехал сотрудник ДПС из Чечни, чтобы забрать машину Цакаева и якобы самому выписать протокол за нарушение ПДД. В результате полицейские отдали Цакаева росгвардейцам.

Согласно данным МВД, 14 апреля автомобиль Цакаева ехал по встречной полосе, создавая угрозу другим участникам движения. На требования об остановке водитель не реагировал и попытался скрыться. Когда автомобиль главы МЧС Чечни остановили принудительно, он продолжил вести себя неадекватно и нанес полицейским несколько ударов. Действия Цакаева могут попасть под статью за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что КПП федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка», и призвал к «внимательному и детальному анализу» произошедшего.

Ранее глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова.

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