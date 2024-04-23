Opel представил конкурента Volkswagen Tiguan

Немецкая компания Opel представила новое поколение кроссовера Grandland. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель станет конкурентом Volkswagen Tiguan.

Автомобиль построен на платформе STLA Medium концерна Stellantis, которую Grandland делит с Peugeot 3008. Передняя часть выполнена в фирменной стилистике 3D Vizor. Каждая матричная фара состоит из 25,6 тыс. элементов.

В салоне у Grandland появился 16-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Автомобиль получил 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и 48-вольтовый стартер-генератор. Также будет предлагаться гибрид, который проезжает на чистом электричестве до 85 км, но он поступит в продажу позже. Самым дорогим будет полностью электрический Grandland.

Все технические характеристики нового Opel Grandland будут объявлены в ближайшие месяцы. Продажи в Европе начнутся осенью 2024 года.

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