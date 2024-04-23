Россиянам назвали типичные неисправности подержанных Lada Granta

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о типичных неисправностях модели Lada Granta 2014 года выпуска.

Так, по данным эксперта, у автомобиля ржавеет кузов. Коррозия первым делом атакует переднюю кромку крыши и район стыка передних дверей, крыльев и порогов.

По его словам, большая часть автомобилей на рынке представлена с мотором 1.6 л. мощностью 87 л.с. Покупая автомобиль с таким двигателем необходимо сразу поменять водяной насос. Бывают случаи, когда его заклинивает и это приводит к обрыву ремня ГРМ. Сам ремень следует менять каждые 60 тыс. км, так как его обрыв приведет к загибу клапанов.

Также на рынке есть машины с автоматом и двигателем 98 л.с. Коробка Jatco надежна, хотя бывают случаи поломки гидротрансформатора.

До этого технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что одним из признаков проблем с ремнем ГРМ и скорого его обрыва может быть падение мощности. Если автовладелец замечает затрудненный пуск двигателя, вибрации и, в целом, потерю мощности, то, вероятно ремень перескакивает на один или несколько зубцов, и топливная смесь образуется некорректно.

Автоэксперт отметил, что следует обращать внимание на звуки из моторного отсека. Если неисправность связана с ремнем ГРМ, то звук будет шелестящий, тикающий, шоркающий.

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