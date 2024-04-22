Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, смягчат ли в России требования к тонировке автомобилей

Правительство РФ не поддержало смягчение требований к тонировке машин

close
100%
Игорь Зарембо/РИА Новости

Правительство РФ не поддержало законопроект, который подразумевал смягчение правил тонировки передних боковых стекол у автомобилей. Об этом сообщает ТАСС. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно ГОСТ, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять более 70%. В случае нарушения водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Нилов предложил снизить показатель светопропускания до 50%.

В кабмине заявили, что в законопроекте нет доказательств того, что действующее регулирование избыточно. Также инициатива не соотносится с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Нилов отмечал, что тонирование автомобиля защищает от воздействия прямых солнечных лучей, исключает ослепление водителя и снижает нагрев салона, что особенно актуально летом для машин без кондиционера.

До этого врач-онколог предупредил, что лобовое стекло автомобиля не защищает водителей от ультрафиолетового излучения. В связи с этим автомобилисты имеют больший риск заболеть раком кожи в сравнении с остальными.

Среди водителей часто встречаются жалобы на новообразования на лице и верхних конечностях (то есть открытых участках кожного покрова), отметил специалист. Затем у них диагностируется тот или иной вид рака кожи. По словам врача, зачастую водители, которые много времени проводят за рулем, пренебрегают солнцезащитными средствами, и в первую очередь это касается мужчин.

Ранее кабмин поддержал введение штрафов для электросамокатчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами