У Lada сорвало крышу от удара об ограждение, водитель спасся

В Ставрополе водитель ВАЗ-2114 наехал на дорожное ограждение, которое проткнуло салон насквозь. Мужчина при этом не получил тяжелых травм, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

«С сотрясением головы и рваной раной руки в городскую больницу доставлен 63-летний водитель, житель соседней республики. Водитель был трезв, злостным нарушителем ПДД не является», — отмечается в сообщении краевого управления ГИБДД.

Водитель признался полицейским, что не справился с управлением и наехал на препятствие из-за усталости. На фото с последствиями ДТП видно, что металлическое ограждение разбило моторный отсек ВАЗа и насквозь прошило его салон. Крыша автомобиля при этом оказалась сорвана и смята. Удар о торец металлической балки пришелся на середину салона, между сиденьями.

Ранее в Саратове автомобиль Lada выбросило на автобусную остановку при массовом ДТП, в аварии пострадали четыре человека.