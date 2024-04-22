Самосвал протаранил пять автомобилей на севере Москвы

На проспекте Мира в Москве самосвал врезался в несколько припаркованных автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Авария произошла в районе дома 91.

«На месте работают оперативные службы города. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Движение в районе происшествия не затруднено», — отмечается в сообщении Дептранса.

На видео с последствиями ДТП, опубликованном Telegram-каналом «ЧП/Москва», видно, что самосвал «КамАЗ» врезался в машины, припаркованные у края проезжей части. Помимо грузовика, механические повреждения получили не менее пяти машин. В их числе кроссовер BMW X6, у которого смята боковина и оторвано заднее колесо. Повреждены автомобили Mercedes и Volvo, а также микроавтобус и седан черного цвета.

Ранее в Саратове автомобиль Lada при массовом ДТП выехал на автобусную остановку, пострадали четыре человека.