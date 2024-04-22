Четыре человека пострадали в Саратове при массовом ДТП на автобусной остановке

В Саратове автомобиль при ДТП выехал на автобусную остановку и сбил находившихся там людей. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

«По предварительным данным, в дневное время 22.04.2024 на улице 50 Лет Октября напротив ТРЦ «Тау Галерея» произошло столкновение автомобилей Опель Астра, ВАЗ 21114, Лада Веста и пассажирского автобуса №53. От удара водитель Лады потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта», — отмечается в сообщении ведомства.

В аварии пострадали четыре человека — водители Lada и Opel, а также две женщины, находившиеся на автобусной остановке, уточняется в Telegram-канале областного управления МВД. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее на Кубани ГИБДД привлекла к ответственности двух маршруточников, которые нарушали ПДД, пытаясь обогнать друг друга.