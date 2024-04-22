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«КамАЗ» отчитался о росте прибыли

«КамАЗ» получил 82 млрд рублей прибыли за три месяца 2024 года

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«Газета.Ru»

«КамАЗ» по итогам первого квартала 2024 года получил валовую прибыль в 82 млрд рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале «КамАЗа».

В январе-марте 2023 года валовая прибыль «КамАЗа» составляла более 72 млрд рублей. При этом продажи автомобилей «КамАЗ» увеличились в январе – марте 2024 года на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,5 тыс. машин против 8,37 тыс. машин в первом квартале 2023 года.

«В 2024 году коллектив компании продолжает работать над увеличением объема производства и расширением модельного ряда автомобилей поколения К5. В I квартале текущего года выпуск этих грузовиков по сравнению с АППГ увеличился более чем в 3,5 раза», — подчеркивается в заявлении автопроизводителя.

До этого ФГУП «НАМИ» представило на выставке в Ташкенте обновленный водородный седан «НАМИ Hydrogen» с силовой установкой мощностью 1020 л.с. Водородный автомобиль построен на базе седана представительского класса Aurus Senat.

Ранее стало известно, сколько автомобилей россияне приобрели за прошедшую неделю.

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