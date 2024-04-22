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На Кубани маршруточники устроили гонки на дороге

На Кубани ГИБДД задержала двух маршруточников из-за видео в интернете

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На Кубани сотрудники ГИБДД задержали двух водителей маршруток, которые нарушали ПДД на улице города Лабинска, сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Кубани».

«Водитель маршрутного ТС №9, осуществляя пассажирскую перевозку, не предоставил преимущество в движении маршрутному ТС №1, в свою очередь водитель маршрутки №1 допустил выезд на полосу встречного движения, где это запрещено ПДД», — отмечается в сообщении.

Полицейские выявили нарушение в ходе мониторинга интернета, видеоролик с нарушением был опубликован в соцсетях. В результате обоих водителей остановили сотрудники ДПС и привлекли их к административной ответственности.

В отношении водителя маршрутки №9 составлен протокол по статье 12.13 КоАП за нарушение правил проезда перекрестков. На водителя маршрутки №1 составлен протокол по статье 12.15 КоАП за выезд на встречную полосу, наказание для него определит суд.

Ранее в Подмосковье автомобилистка ударила полицейского в глаз после эвакуации ее машины.

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