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В Москве пройдут усиленные рейды по безбилетникам

На севере Москвы 23 и 24 апреля пройдут усиленные рейды по безбилетникам

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Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве пройдут усиленные рейды по безбилетникам в наземном транспорте. Об этом предупредил столичный Дептранс.

«23 и 24 апреля на севере Москвы мы проведем усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. Контролеры будут работать на самых востребованных маршрутах около станции метро «Петровско-Разумовская»», — говорится в публикации.

В Дептрансе напомнили о необходимости прикладывать к валидатору даже безлимитный и социальный проездной.

В конце марта на юге Москвы уже проходили усиленные проверки безбилетников. Тогда пойманных пассажиров провозили дальше конечной остановки и выпускали только через переднюю дверь, где их встречали контролеры. Неизвестно, сколько москвичей были привлечены к административной ответственности за безбилетной проезд. Кадры с рейдом распространились в соцсетях.

Впоследствии в столице ГИБДД провела усиленный рейд, направленный на выявление угнанных автомобилей и фейковых документов

Ранее сообщалось, что 23 апреля в Москве частично перекроют движение.

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