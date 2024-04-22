В Москве пройдут усиленные рейды по безбилетникам в наземном транспорте. Об этом предупредил столичный Дептранс.
«23 и 24 апреля на севере Москвы мы проведем усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. Контролеры будут работать на самых востребованных маршрутах около станции метро «Петровско-Разумовская»», — говорится в публикации.
В Дептрансе напомнили о необходимости прикладывать к валидатору даже безлимитный и социальный проездной.
В конце марта на юге Москвы уже проходили усиленные проверки безбилетников. Тогда пойманных пассажиров провозили дальше конечной остановки и выпускали только через переднюю дверь, где их встречали контролеры. Неизвестно, сколько москвичей были привлечены к административной ответственности за безбилетной проезд. Кадры с рейдом распространились в соцсетях.
Впоследствии в столице ГИБДД провела усиленный рейд, направленный на выявление угнанных автомобилей и фейковых документов
Ранее сообщалось, что 23 апреля в Москве частично перекроют движение.