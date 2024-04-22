Стало известно, сколько россияне потратили на китайские машины в 2024 году

Оборот с продаж китайских автомобилей в России по итогам I квартала 2024 года составил 687,4 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо».

За март 2024 года россияне потратили на легковые автомобили 477 млрд рублей, 307,4 млрд рублей из них пришлось на автомобили китайских брендов. Больше всего в марте потрачено на автомобили Geely — 54,8 млрд рублей. За три месяца дилеры этой марки выручили в России 131,3 млрд рублей.

На втором месте по итогам марта оказался китайский Haval с показателем 40,7 млрд рублей, на третьем — Chery (40,4 млрд рублей). В пятерку марок с наибольшим оборотом в России вошли также Li Xiang и Changan. На автомобили этих марок россияне потратили 31,3 и 25,8 млрд рублей соответственно.

Среди моделей по выручке лидирует Geely Monjaro с показателем 24 млрд рублей за месяц и 64 млрд рублей за квартал.

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