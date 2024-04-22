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Porsche представила обновленный Cayenne GTS

Porsche Cayenne GTS получил новую подвеску и выхлопную систему

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Porsche

Компания Porsche представила обновленный кроссовер Cayenne GTS, сообщает Motor1. Автомобиль получил доработанную подвеску и выхлопную систему, также у него увеличена мощность двигателя.

На автомобиле 2025 модельного года двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает 493 л.с. и 487 Нм крутящего момента, до «сотни» машина разгоняется за 4,2 с. Также у GTS серьезно переработана подвеска: он получил поворотные кулаки от «старшей» модели Turbo GT, дорожный просвет уменьшен на 10 мм, а в качестве опции доступна активная система подавления крена.

Среди других нововведений — отдельный контур водяного охлаждения для системы полного привода, адаптивный задний спойлер и выхлопная система. От других версий Cayenne обновленный GTS отличается тонированными фарами и задними фонарями, увеличенными передними воздухозаборниками и тормозными суппортами красного цвета.

Ранее были перечислены пять главных недостатков китайских автомобилей.

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