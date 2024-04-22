В Москве частично перекроют движение 23 апреля из-за репетиции парада

В Москве 23 апреля временно перекроют движение в Тверском районе из-за проведения репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Движение будет закрыто 23 апреля с 21:00 по мск до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека», — отмечается в публикации.

Также ограничения введут на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро «Маяковская» (от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская), на Моховой от Воздвиженки до Тверской, на Охотном ряду от Тверской до Большой Дмитровки, на Большой Никитской от Моховой до Романова переулка.

В репетиции будут участвовать механики-водители военной техники.

До этого сообщалось, что военные начали перебрасывать в Москву технику парада Победы. В столицу отправились более 100 единиц техники и спецавтомобилей. Отмечается, что сопровождать колонну и следить за безопасностью движения поручили сотрудникам ГИБДД столичного региона и Военной автоинспекции Минобороны. Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы пройдет 5 мая.

18 апреля стало известно, что несколько регионов РФ отменили торжественное празднование Дня Победы по соображениям безопасности. По данным Telegram-каналов, данное решение было принято, чтобы не провоцировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоплением техники и военнослужащих в населенных пунктах.

Ранее в районе «Крокуса» произошло крупное ДТП.