В районе «Крокуса» произошло крупное ДТП, движение затруднено

В Московской области в районе сгоревшего «Крокус Сити Холла» произошло крупное ДТП с участием фуры и «легковушки». Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На 67-м километре МКАД (в районе съездов 67А и 67В) столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего один из них отбросило на обочину. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

По словам очевидцев, фура вылетела с трассы на стоянку возле «Крокус Сити». Информации о пострадавших пока не поступало. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Москве».

Отмечается, что в районе аварии образовалась большая пробка, в Детпрансе рекомендовали водителям искать пути объезда.

До этого в Москве на 18-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате образовался длинный затор.

Ранее в Ленобласти перевернулся автобус с пьяным водителем и 50 пассажирами.