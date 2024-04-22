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В Иерусалиме автомобиль наехал на пешеходов

Times of Israel: в Иерусалиме два человека пострадали в результате наезда машины

Легковой автомобиль наехал на пешеходов в городе Иерусалиме. В результате пострадали два человека, пишет газета The Times of Israel.

В израильских правоохранительных органах произошедшее назвали террористической атакой. При этом представители полиции подчеркнули, что после наезда из машины вышли два человека и покинули место происшествия.

«Два террориста, участвовавших в атаке, покинули место происшествия пешком», — говорится в публикации.

По информации журналистов, на пути отхода подозреваемых стражи порядка нашли пистолет-пулемет. В настоящее время на месте ЧП работает «большое количество офицеров».

В материале подчеркивается, что пострадавшие люди получили легкие травмы. Другие сведения о происшествии пока не поступали.

4 апреля полиция Израиля сообщила, что сотрудники правоохранительных органов и Службы общей безопасности страны предотвратили несколько терактов в Иерусалиме. Как следует из заявления, сторонники ИГ (организация запрещена в России) планировали теракты в одном из местных полицейских участков и в районе спортивного стадиона «Тедди».

По подозрению в подготовке к атакам были задержаны трое человек. Все они — жители Восточного Иерусалима.

Ранее на пропускном пункте в окрестностях Иерусалима произошел теракт с использованием автомобиля.

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