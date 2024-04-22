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Автодилеры из РФ запустят онлайн-платформу для торговли между собой

«Ведомости»: в РФ появится платформа для торговли машинами между дилерами

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Depositphotos

Онлайн-платформа для торговли автомобилями между юридическими лицами — дилерскими предприятиями — появится в РФ до конца 2024 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) и председателя совета директоров компании «БН-моторс» Алексея Подщеколдина.

По его словам, физические лица не смогут получить доступ к данному ресурсу. Сайтом смогут пользоваться только дилеры, у которых появится возможность продавать или покупать новые и подержанные машины и принимать участие в аукционах битых транспортных средств.

В материале отмечается, что стоимость размещения объявления на онлайн-платформе для сторонних юридических лиц составит 1000 рублей. Члены РоАД, в свою очередь, будут платить за услугу 500 рублей.

При этом пользователи ресурса смогут не только продать или купить автомобиль, но и поставить его на учет в ГИБДД. Также через сайт можно будет застраховать транспортное средство и оформить его доставку.

Как сказал глава ассоциации «Российские автодилеры», запуск проекта обойдется в 60–100 млн рублей. Большая часть денег будет потрачена на развитие IT-инфраструктуры, уточнил специалист.

Подщеколдин добавил, что сейчас создатели онлайн-платформы находятся в поисках инвесторов. Кроме того, идет работа по привлечению региональных дилеров для использования новой онлайн-площадки.

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