Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Крымском мосту приостановили движение машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ограничение продлилось 11 минут, движение на мосту возобновили 08:21. Причины перекрытия моста не называются.

Утром 21 апреля движение по Крымскому посту также перекрывали. Ограничение длилось около часа. В итоге перед мостом образовалась длинная очередь из 110 транспортных средств со стороны Тамани.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит план нового контрнаступления армии страны на поле боя. В частности, в него будет включена задача по уничтожению Крымского моста.

Ранее Киев обвинили в создании угроз для черноморского судоходства.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами