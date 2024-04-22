На Крымском мосту приостановили движение машин

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ограничение продлилось 11 минут, движение на мосту возобновили 08:21. Причины перекрытия моста не называются.

Утром 21 апреля движение по Крымскому посту также перекрывали. Ограничение длилось около часа. В итоге перед мостом образовалась длинная очередь из 110 транспортных средств со стороны Тамани.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит план нового контрнаступления армии страны на поле боя. В частности, в него будет включена задача по уничтожению Крымского моста.

Ранее Киев обвинили в создании угроз для черноморского судоходства.