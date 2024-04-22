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В России выросло производство шин

«Ъ»: производство шин в России увеличилось в первом квартале 2024 года на 25%

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Российской Федерации восстанавливается производство шин: за первый квартал 2024 года в оборот поступило 21,7 млн шин. Этот показатель на 21,3% больше, чем в январе — марте прошлого года, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные системы маркировки «Честный знак».

Из этого объема 51% приходится на локальный выпуск — по сравнению с предыдущим годом доля российского производства увеличилась на 1,5%. В целом производство за первый квартал выросло на четверть, до 11,1 млн штук. Причем выпуск легковых шин увеличился еще активнее — на 34%, до 8,7 млн штук (79% от общего выпуска шин в России). Импорт шин всех категорий за первые три месяца текущего года вырос на 18%, до 10,1 млн штук. Из них 7,5 млн штук (71%, + 29% в годовом выражении) составили шины для легковых автомобилей.

Стоимость шин в легковом сегменте увеличилась. Так, в первом квартале они подорожали на 12,1%, до 6,4 тыс. руб. за шину, активнее всего — летняя резина для легковых машин (на 12,9%, почти до 6 тыс. руб.) Шины для грузовых автомобилей подешевели — на 7,2%, до 24,3 тыс. руб.

До этого сообщалось, что химики превратили старые шины в нефть с помощью кофемолки и жидкого азота.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя ездить на зимних шинах летом.

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