Минобороны России пересело с Toyota Camry на дорогие китайские седаны

Министерство обороны РФ решило как минимум частично заменить свои Toyota Camry на роскошные китайские седаны марки FAW. Об этом сообщает Motor.ru.

Отмечается, что на улицах столицы заметили черные Hongqi H9 с военными номерами. Предполагается, что они принадлежат автобазе Минобороны и Генерального штаба. Прежде для армии закупали Toyota Camry. Стоимость Hongqi H9 начинается от 7,8 млн рублей.

Hongqi H9 — флагман марки FAW. По габаритам она больше, чем Toyota Camry. В России доступны 2,0-литровые версии с «роботом».

Компания Hongqi вышла на рынок России в конце весны прошлого года. В модельный ряд входят пять моделей: флагманский седан Hongqi H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5 и седан H5, а также полноразмерный кроссовер HS7, продажи которого стартовали в декабре. Какие именно модели получат обновление в будущем году, не уточняется.

Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя», бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР.

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