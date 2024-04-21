В Москве на МКАД произошло ДТП, движение затруднено

В Москве на 18-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте работают городские оперативные службы.

До этого сообщалось, что число пострадавших при аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в подмосковном городе Щелково увеличилось до 16. Согласно информации агентства, шестеро из них госпитализированы, еще десять на данный момент выписаны из больницы и отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге перекрыли проезд по дамбе из-за ДТП с фурой.