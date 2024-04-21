Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве на МКАД произошло ДТП, движение затруднено

В Москве на 18-м километре МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями

В Москве на 18-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте работают городские оперативные службы.

До этого сообщалось, что число пострадавших при аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в подмосковном городе Щелково увеличилось до 16. Согласно информации агентства, шестеро из них госпитализированы, еще десять на данный момент выписаны из больницы и отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге перекрыли проезд по дамбе из-за ДТП с фурой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами