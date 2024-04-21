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Возросло число пострадавших при аварии с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Число пострадавших в ДТП с грузовиком в подмосковном Щелково возросло до 15

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Александр Вильф/РИА Новости

Число пострадавших при аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в подмосковном городе Щелково увеличилось до 16. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Московской области.

«Пострадали 16 человек», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, шестеро из них подверглись госпитализации, еще десять на данный момент выписаны из больницы и отпущены на амбулаторное лечение.

Накануне сообщалось о 15 пострадавших, среди них — пассажиры рейсового автобуса и водитель.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате столкновения автобуса с грузовиком в подмосковном Щелкове пострадали по меньшей мере десять человек. Авария произошла на 37-м километре автотрассы М-7 «Волга» в районе деревни Старая Купавна. По факту дорожного инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.

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