Сломавшийся в районе Владивостока теплоход с 48 пассажирами попал на видео

В сети распространяется видео с застрявшим в районе Владивостока теплоходом, на борту которого находились 48 пассажиров. Кадры опубликовал Telegram-канал «PrimaMedia.Приморье».

«Застрявшее судно буксируют к берегу. На нем находятся пассажиры с детьми и китайские студенты из ДВФУ», — говорится в публикации.

21 апреля пассажирский теплоход «Лотос» с 48 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту встал на якорь у острова Попова в районе Владивостока из-за поломки. По предварительным данным, причиной остановки стала техническая неисправность судна. Организованы ремонтные работы. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. «Лотос» работает на регулярном пассажирском сообщении Владивостока с островами Попова и Рейнеке в заливе Петра Великого.

Ранее стало известно число пострадавших при аварии с автобусом и грузовиком в Подмосковье.