Армянин на Mercedes попытался ворваться в мэрию прямо по лестнице в знак протеста

В армянском городе Гюмри неизвестный мужчина на Mercedes попытался заехать в мэрию на автомобиле прямо по ступенькам. Кадры произошедшего распространились в соцсетях.

Отмечается, что таким образом армянин хотел выразить свое недовольство мэром Гюмри. На акцию он приехал с государственным флагом. На место инцидента приехали полицейские, которые оцепили территорию. Им удалось уговорить протестующего мужчину покинуть машину и поехать в участок.

В начале апреля в Армении во второй раз за год задержали российского дезертира. Речь идет об Анатолии Щетинине. Он был задержан на территории Гюмри при участии сотрудников военной полиции России. В городе находится российская военная база.

В декабре 2023 года в Гюмри был задержан другой дезертировавший из рядов ВС РФ — Дмитрий Сетраков. Он был доставлен на базу ВС РФ из аэропорта Еревана и затем отправлен в РФ.

Ранее подозреваемого в нападении на байкера из-за конфликта на парковке в Москве привезли к следователю.