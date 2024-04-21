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Перед Крымским мостом образовалась длинная очередь

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 110 автомобилей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Перед Крымским мостом образовалась длинная очередь после недавнего перекрытия движения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 85 транспортных средств», — говорится в публикации, опубликованной в 11:00.

Часом ранее, по данным канала, в очереди находились 170 машин со стороны Тамани и 40 — со стороны Керчи.

До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено. Отмечается, что временное ограничение для автомобилей продлилось порядка часа. Незадолго до этого на Крымском мосту приостановили движение машин.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит план нового контрнаступления армии страны на поле боя. В частности, в него будет включена задача по уничтожению Крымского моста.

Ранее работа Керченской паромной переправы была приостановлена.

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