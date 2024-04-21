В Петербурге перекрыли проезд по дамбе из-за ДТП с фурой

В Санкт-Петербурге перекрыли движение по дамбе из-за ДТП с фурой, водитель которой, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на ограждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram-канале.

«21 апреля около 03.30 в районе комплекса защитных сооружений Дамба в Кронштадтском районе Петербурга (121 километр федеральной автодороги КАД) 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В результате аварии движение по дамбе перекрыли в обе стороны. Пострадавших нет. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено. Отмечается, что временное ограничение для автомобилей продлилось порядка часа. Незадолго до этого на Крымском мосту приостановили движение машин.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит план нового контрнаступления армии страны на поле боя. В частности, в него будет включена задача по уничтожению Крымского моста.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.