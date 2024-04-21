Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь запущено. Об этом сообщает оперативный канал информцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram.

В публикации отмечается, что временное ограничение для автомобилей продлилось порядка часа.

Незадолго до этого на Крымском мосту приостановили движение машин.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит план нового контрнаступления армии страны на поле боя. В частности, в него будет включена задача по уничтожению Крымского моста.

Позже глава государства рассказал, что таким образом Киев хочет изолировать полуостров от остального мира. По его словам, украинские власти воспринимают Крымский мост как «военный объект».

Ранее Киев обвинили в создании угроз для черноморского судоходства.