Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь запущено. Об этом сообщает оперативный канал информцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram.

В публикации отмечается, что временное ограничение для автомобилей продлилось порядка часа.

Незадолго до этого на Крымском мосту приостановили движение машин.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит план нового контрнаступления армии страны на поле боя. В частности, в него будет включена задача по уничтожению Крымского моста.

Позже глава государства рассказал, что таким образом Киев хочет изолировать полуостров от остального мира. По его словам, украинские власти воспринимают Крымский мост как «военный объект».

Ранее Киев обвинили в создании угроз для черноморского судоходства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами