Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Работа переправы была остановлена в 7:43 по мск. Причина не названа.

Перед этим работа переправы была приостановлена на время с 19:13 до 6:10 по мск 20-21 апреля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ВСУ разрушить Крымский мост для изоляции Крыма.

При этом «ближайшей целью» для сухопутных войск будет защита востока и юга Украины, в том числе Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, а также критически важной инфраструктуры страны.

The Economist обратил внимание на то, что президент не распространяется о целях на 2024 год. Он считает, что утечки информации перед началом контрнаступления ВСУ прошлым летом помогли РФ подготовить оборону.

Ранее Керченская паромная переправа возобновила работу после тумана.