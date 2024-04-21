Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Минтранс Крыма сообщил, что работа Керченской паромной переправы приостановлена

close
100%
Администрация Краснодарского края

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Работа переправы была остановлена в 7:43 по мск. Причина не названа.

Перед этим работа переправы была приостановлена на время с 19:13 до 6:10 по мск 20-21 апреля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ВСУ разрушить Крымский мост для изоляции Крыма.

При этом «ближайшей целью» для сухопутных войск будет защита востока и юга Украины, в том числе Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, а также критически важной инфраструктуры страны.

The Economist обратил внимание на то, что президент не распространяется о целях на 2024 год. Он считает, что утечки информации перед началом контрнаступления ВСУ прошлым летом помогли РФ подготовить оборону.

Ранее Керченская паромная переправа возобновила работу после тумана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами