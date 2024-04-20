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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Число пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковном Щелково увеличилось до 15

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число пострадавших в ДТП в подмосковном Щелкове увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Московской области.

«В результате происшествия пострадали 15 человек — пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате столкновения автобуса с грузовиком в подмосковном Щелково пострадали 10 человек. Авария произошла на 37-м километре автодороги М-7 «Волга».

17 апреля стало известно, что в Ульяновской области перевернулся автобус со школьниками-хоккеистами возле поселка Сурское.

Автобус со спортсменами перевернулся после съезда в кювет. Всего в салоне автомобиля было 29 человек, включая 16 несовершеннолетних. В результате происшествия пострадали пятеро человек, включая троих детей.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.

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