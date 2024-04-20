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При столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье пострадали 10 человек

МВД: при столкновении автобуса с грузовиком в Щелково пострадали 10 человек

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В результате столкновения автобуса с грузовиком в подмосковном Щелково пострадали 10 человек. Об этом сообщает управление МВД Московской области в Telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП «десять человек получили телесные повреждения».

Авария произошла на 37 километре автодороги М-7 «Волга».

Накануне сообщалось, что апрельский снегопад в Санкт-Петербурге привел к большому количеству аварий. По состоянию на 16:00 в Петербурге произошло около 100 ДТП с участием 200 транспортных средств. В Ленинградской области произошло 20 аварий, всего ремонт потребуется 30 средствам передвижения. В ДТП никто не пострадал. В Госавтоинспекции города призвали водителей быть осторожнее и посоветовали водителям, которые уже сменили шины, не выезжать на собственной машине и воспользоваться другими средствами передвижения.

Ранее на автобане в Германии столкнулись 29 автомобилей.

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