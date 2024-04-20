Названа стоимость содержания Omoda C5

За пять лет владения кроссовером Omoda C5 собственники машины потратят на обслуживание 1,64 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Omoda C5 за 1 км составляет 21,85 рублей. В месяц эта сумма составляет 27,3 тыс. рублей, а в год — 327,7 тыс. рублей, за пять лет — 1,64 млн рублей. Стоимость автомобиля Omoda C5 в исследуемой комплектации Ultimate составляет 2,36 млн рублей.

До этого стало известно, что в скором времени китайский кроссовер Omoda C5 в России получит новый цвет и дополнительные опции.

Яркий оттенок красного недавно получила лишь комплектация Lifestyle, однако вскоре в него будут красить и другие версии (Fun, Joy, Ultimate, Active и Supreme). Спрос на автомобили в этом оттенке превзошел все ожидания. Скоро в цветовой гамме C5 может появиться еще один яркий оттенок, однако сроки дебюта неизвестны.

Также кроссовер получит мощную беспроводную зарядку для смартфона и дверные карты из мягкого пластика. Цены на модель не изменятся.

Ранее сообщалось, что в России появится новая базовая версия кроссовера Omoda C5 под названием Fun.