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Названа стоимость содержания Omoda C5

НАПИ: за 5 лет на содержание Omoda C5 придется потратить 1,6 млн рублей

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Omoda

За пять лет владения кроссовером Omoda C5 собственники машины потратят на обслуживание 1,64 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Omoda C5 за 1 км составляет 21,85 рублей. В месяц эта сумма составляет 27,3 тыс. рублей, а в год — 327,7 тыс. рублей, за пять лет — 1,64 млн рублей. Стоимость автомобиля Omoda C5 в исследуемой комплектации Ultimate составляет 2,36 млн рублей.

До этого стало известно, что в скором времени китайский кроссовер Omoda C5 в России получит новый цвет и дополнительные опции.

Яркий оттенок красного недавно получила лишь комплектация Lifestyle, однако вскоре в него будут красить и другие версии (Fun, Joy, Ultimate, Active и Supreme). Спрос на автомобили в этом оттенке превзошел все ожидания. Скоро в цветовой гамме C5 может появиться еще один яркий оттенок, однако сроки дебюта неизвестны.

Также кроссовер получит мощную беспроводную зарядку для смартфона и дверные карты из мягкого пластика. Цены на модель не изменятся.

Ранее сообщалось, что в России появится новая базовая версия кроссовера Omoda C5 под названием Fun.

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