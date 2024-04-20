Haval представит новый Raptor для бездорожья

Китайский автобренд Haval представит на автосалоне в Пекине 25 апреля специальную версию модели Raptor под названием Travel Edition. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Отмечается, что, в отличие от стандартного Raptor, у спецверсии на 221 мм приподнят кузов. Кроме того, увеличилась и глубина преодолеваемого брода с 560 до 580 мм. Угол въезда вырос до 25 градусов, угол съезда также стал больше и равен теперь 32 градусам.

У Haval Raptor Travel Edition есть экспедиционный багажник на крыше и лестница слева на кузове. Отделка салона выполнена из полипропилена, который легко очищается от грязи.

Двигатель был модернизирован по 22 параметрам, в результате чего улучшилась плавность переключения передач и скорость работы систем полного привода на снегу.

Также будет представлена обновленная версия обычного внедорожника Raptor. Автомобиль получит новый серый цвет кузова и новое исполнение салона — с белыми кожаными креслами и такими же дверными картами.

До этого стало известно, что совместное предприятие Dongfeng Honda представит на автосалоне в Пекине 25 апреля новый седан Lingxie L.

По размерам Lingxie L сопоставим со Skoda Octavia: длина — 4833 мм, ширина — 1844 мм, высота — 1504 мм. Колесная база — 2731 мм. Автомобиль получил узкие фары, большие колеса и камеры вместо зеркал заднего вида. Автомобиль будет предлагаться с 218-сильным электромотором. Максимальная скорость седана составляет 160 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи минивэнов Zeekr 009 с мотором мощностью 800 л.с.