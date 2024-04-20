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В Подмосковье полицейский получил в глаз от автомобилистки

СК: автомобилистка ударила полицейского в глаз после эвакуации ее машины

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Автомобилистка ударила полицейского в глаз после эвакуации ее машины из-за неправильной парковки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал управления СК РФ в Подмосковье. В самом канале публикации уже нет.

Инцидент произошел 19 апреля в Домодедово. Женщина была задержана по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, женщина «выразила недовольство по поводу выполнения ими [полицейскими] своих служебных обязанностей, связанных с эвакуацией автомобиля, припаркованного в неположенном месте, и нанесла одному из инспекторов удар рукой в область глаза».

До этого автомобилистка, врезавшаяся в кучу асфальта на обочине, решила засудить дорожников.

На 755-м километре трассы «Сибирь» при отсутствии знаков и разметки она вышла на обгон Lada Priora, съехала с проезжей части на грунт и врезалась в оставленный дорожниками асфальт. Автомобиль получил сильные механические повреждения, а сама водитель — ссадины и ушибы.

Ранее автомобилистка в Приморье обругала инспекторов ДПС, предложивших ей освидетельствование.

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