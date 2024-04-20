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Названа стоимость летних шин в России

«Ъ»: шины для легковых авто с начала года подорожали на 13%

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России с начала 2024 года увеличились цены на покрышки для легковых автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦРПТ (оператора государственной системы маркировки).

«Стоимость шин в легковом сегменте к весне подросла. Так, в январе—марте они подорожали на 12,1%, до 6,4 тыс. рублей за шину, активнее всего — летняя резина для легковых автомобилей (на 12,9%, почти до 6 тыс. рублей) Грузовые же, наоборот, подешевели — на 7,2%, до 24,3 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦРПТ, комплект из четырех летних шин обойдется в 24 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в этом году спрос на услуги шиномонтажа в автосервисах вырос на 17%. Связано это, в первую очередь, с дефицитом кадров. Кроме того, обслуживание техники для диагностики и расходники также подорожали из-за сложной логистики.

Стоимость замены зимних шин на летние в Москве начинается от 2 тыс. рублей.

Так, снятие и установка четырех колес на автомобиль, демонтаж зимних и монтаж летних шин, а также балансировка для покрышек диаметром 16 дюймов обойдется в 2 тыс. рублей. Если на автомобиле установлены 18-дюймовые колеса, шиномонтаж обойдется в 3,6 тыс. рублей. В 5 тыс. рублей обойдутся работы с большими колесами.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при смене зимней резины.

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