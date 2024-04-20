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Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково

Грузовой автомобиль врезался в терминал аэропорта Пулково

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге, в аэропорте Пулково грузовой автомобиль протаранил один из терминалов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Грузовик врезался в здание терминала в «Пулково» — водитель не рассчитал габариты машины и содрал металлическую облицовку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ДТП Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. О пострадавших не сообщается.

До этого в аэропорту Пулково грузовик врезался в самолет. При подготовке воздушного судна к вылету из Санкт-Петербурга в Уфу, в процессе загрузки груза во второй багажно-грузовой отсек, произошло столкновение грузовой платформы автомобиля МАЗ-4371 с фюзеляжем воздушного судна, в результате чего было повреждено лакокрасочное покрытие. Столкновение произошло с самолетом Аirbus-319.

В конце марта Airbus A380 столкнулся с машиной технического обслуживания в Домодедово. Самолет во время столкновения получил повреждения. Никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Якутска автомобиль столкнулся с находившимся на стоянке самолетом.

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