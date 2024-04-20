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Dongfeng Honda покажет седан с шестью мониторами

В Китае представят седан Lingxie L с шестью мониторами в салоне

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carnewschina.com

Совместное предприятие Dongfeng Honda представит на автосалоне в Пекине 25 апреля новый седан Lingxie L. Об этом сообщает carnewschina.com.

По размерам Lingxie L сопоставим со Skoda Octavia: длина — 4833 мм, ширина — 1844 мм, высота — 1504 мм. Колесная база — 2731 мм. Автомобиль получил узкие фары, большие колеса и камеры вместо зеркал заднего вида.

В салоне установлены шесть мониторов. Два экрана по бокам показывают изображение с боковых камер, перед водителем — виртуальные приборы и проекционный дисплей, а медиасистема имеет сразу два монитора (центральный и для переднего пассажира). Мультимедийное устройство под названием Space SmartCockpit имеет 14 установленных приложений, 13 подключаемых и еще более двадцати сторонних. Есть контурная подсветка на 128 цветов и адаптивный круиз-контроль Lingxie Drive.

Автомобиль будет предлагаться с 218-сильным электромотором. Максимальная скорость седана составляет 160 км/ч. Остальные технические данные будут объявлены в день премьеры.

До этого стало известно, что на открывающемся в Пекине 25 апреля автосалоне компания Chery представит кроссовер Tansuo 06 C-DM.

Этот автомобиль оснащен гибридной системой Kunpeng Super Hybrid C-DM, состоящей из двигателя внутреннего сгорания 1.5 TGDI пятого поколения и синхронного электродвигателя, соединенного с гибридной трансмиссией DHT. Стоимость автомобиля неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи минивэнов Zeekr 009 с мотором мощностью 800 л.с.

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