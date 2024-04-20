Стало известно, куда собирался бежать подозреваемый в нападении на байкера из-за парковки в Москве

Приезжий из Азербайджана Шахин Аббасов, напавший на байкера из-за места на парковке в Москве, собирался бежать в ЛНР. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«У следователей есть предположение, что троица планировала двигаться в ЛНР», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером 17 апреля. 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

По данным Следственного комитета РФ, подозреваемый живет в России нелегально. РИА Новости сообщает, что его временная регистрация закончилась в феврале.

Мигрант, подозреваемый в нападении на байкера на парковке в Москве, смог добраться до Ростовской области, где его и задержали. Вместе с ним были задержаны двое его родственников.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские нашли пистолет в машине вице-президента федерации бокса Ингушетии.