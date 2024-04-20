Автомобили Tesla Cybertruck отзовут из-за серьезной опасности

Американский автопроизводитель Tesla отзовет для ремонта 3878 пикапов Cybertruck. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что педаль газа автомобиля может смещаться, что может привести к случайному ускорению автомобиля, тем самым увеличивая риск аварии. В Tesla заявили, что при сильном нажатии педали газа Cybertruck она может «провалиться» и зацепиться за внутреннюю отделку.

Все ремонтные работы для владельцев Tesla Cybertruck будут проведены бесплатно в дилерских центрах.

До этого стало известно, что Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. На отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели. Это касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

Ранее сообщалось, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.