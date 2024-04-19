Из-за лавины закрыли часть дороги Владикавказ — Нижний Ларс

Проезд всего автотранспорта на участке Владикавказ — Нижний Ларс запрещен из-за схода лавины в Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В публикации отмечается, что движение будет открыто только по особому распоряжению.

До этого аэропорт Владикавказ закрыли на прилет и вылет из-за плохих метеорологических условий.

В конце марта Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для большегрузов из-за непогоды.

До этого движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды 19 марта. Проезда по дороге ожидали более 1,6 тыс. грузовиков.

16 марта движение по дороге к КПП «Верхний Ларс» закрывалось из-за опасности схода снежной лавины. Его восстановили спустя сутки.

В январе 2024 более двух тысяч фур застряли на границе России и Грузии из-за непогоды — машины застряли на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии — Алании.

Ранее на Сахалине спасли мужчину, который два дня ночевал в машине из-за снегопада.