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Из-за лавины закрыли часть дороги Владикавказ — Нижний Ларс

Участок дороги Владикавказ — Нижний Ларс перекрыли из-за схода лавины

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Владимир Иванов/РИА «Новости»

Проезд всего автотранспорта на участке ВладикавказНижний Ларс запрещен из-за схода лавины в Грузии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В публикации отмечается, что движение будет открыто только по особому распоряжению.

До этого аэропорт Владикавказ закрыли на прилет и вылет из-за плохих метеорологических условий.

В конце марта Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для большегрузов из-за непогоды.

До этого движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды 19 марта. Проезда по дороге ожидали более 1,6 тыс. грузовиков.

16 марта движение по дороге к КПП «Верхний Ларс» закрывалось из-за опасности схода снежной лавины. Его восстановили спустя сутки.

В январе 2024 более двух тысяч фур застряли на границе России и Грузии из-за непогоды — машины застряли на пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии — Алании.

Ранее на Сахалине спасли мужчину, который два дня ночевал в машине из-за снегопада.

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