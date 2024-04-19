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Мужчина на Volkswagen Golf шесть раз въехал в автомобиль с семьей

В Москве водитель шесть раз протаранил авто с семьей из Краснодара

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Телеграм-канал Kub Mash

В Москве мужчина на Volkswagen Golf преследовал семью из Краснодара. На дороге он несколько раз въехал в их машину. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Муж, жена и трое детей ехали на Toyota по Новорижскому шоссе. Со слов Елены и ее адвоката, за семьей увязался мужчина, угрожал расправой. Водитель на Volkswagen шесть раз протаранил их машину. Во время пятого удара женщину отбросило в Hyundai, который ехал впереди. После у Елены получилось уехать.

Доехав до первого поста ГИБДД, женщина написала заявление о покушении. Однако полицейские завели на нее административное дело за оставление места ДТП.

До этого стало известно, что в Красноярске полиция поймала участников свадебного кортежа, которые стреляли из автомобиля во время движения.

Инцидент произошел в феврале текущего года. У одного из задержанных нашли пистолет, оружие отправили на экспертизу. Стрелявшим человеком на видео оказался мужчина 1990 года рождения. Против него возбудили административное дело по ч. 2 ст. 20.13 КоАП («Стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах»).

Также в феврале в российском регионе устроили свадьбу со стрельбой и перекрытием дороги. Инцидент произошел в Нефтеюганске. По словам очевидцев, после встречи молодоженов приглашенные на торжество люди стали стрелять. При этом машины гостей перекрыли дорогу на территории жилого массива.

Ранее появились кадры попытки задержания азербайджанца, напавшего на москвича.

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