Mazda выпустила конкурента немецкого кроссовера BMW X5

Японская компания Mazda представила новый CX-80 для европейского рынка. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль будет конкурировать с BMW X5.

Длина кузова составляет 4994 мм, а размер колесной базы — 3119 мм. Внешне автомобиль напоминает кроссовер Mazda CX-90 для американского рынка. Европейский CX-80 можно будет заказать с семиместным салоном, с диваном на втором ряду, или в шестиместном исполнении с капитанскими креслами. Отмечается, что CX-80 — самый просторный автомобиль в европейской линейке Mazda.

Автомобиль будет предлагаться с 3,3-литровым дизельным мотором мощностью 254 л.с. и 48-вольтным стартер-генератором. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, привод — полный.

Также будет доступна гибридная версия e-Skyactiv PHEV с двигателем 2.5 л., электромотором и аккумулятором на 17,8 кВт.ч. Отдача силовой установки составляет 327 л.с., привод — тоже полный.

В Европе предварительные продажи начнутся в мае, а в продажу новый Mazda CX-80 поступит осенью 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Японии стартовали продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 250.