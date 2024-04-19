Названа стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser 250

В Японии начались продажи внедорожника Toyota Land Cruiser 250. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Цены начинаются от 5,2 млн иен (3,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Угловатыми формами кузова автомобиль напоминает новые Ford Bronco и Land Rover Defender. Внедорожник построен на архитектуре TNGA-F. Его длина составляет 4930 мм, а колесная база — 2850 мм. Он доступен в пяти- и семиместной модификациях.

Моторная гамма состоит из 2,8-литрового турбодизеля мощностью 204 л.с. и бензинового атмосферного двигателя объемом 2.7 л. с отдачей 163 л.с. Первый комплектуется восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, второму положена шестиступенчатая автоматическая трансмиссия с возможностью ручного переключения (Super ECT). Привод — постоянный полный, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Первой в продажу выйдет «приветственная» спецверсия First Edition. В нее включены 18-дюймовые колесные диски черного цвета, полный набор всевозможных электронных ассистентов водителя, два экрана в салоне диагональю по 12,3 дюйма и премиальная аудиосистема JBL с 14 динамиками. Такая версия будет стоить минимум 5,9 млн йен (3,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи хетчбэков Zhidou Rainbow mini EV с цветами как у радуги.