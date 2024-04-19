В России подскочил спрос на автокредиты

Спрос на автокредиты среди россиян по итогам первого квартала этого года вырос на 35% по сравнению с прошлым. Кредит на машину чаще оформляют мужчины (73%), чем женщины (27%), а среди городов по востребованности этой услуги первое место занимает Москва, передает RT результаты соответствующего исследования специалистов финансового маркетплейса «Сравни».

После Москвы по количеству автокредитов в числе лидеров Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Особенностью этого года стало изменение возраста желающих взять кредит на авто – реже на этот шаг стали решаться молодые люди от 18 до 24 лет, их доля снизилась в среднем на 4%. А вот чаще за этой услугой стали обращаться люди в возрасте от 35 до 44 лет, их доля выросла с 24% до 28%.

Также в исследовании отмечается, что в этом году россияне стали чаще брать кредит на машину наличными.

Напомним, аналитики выяснили, что в этом году средняя ставка по автокредитам снизилась с 19% до 16%, а средний срок займов сократился до 68 месяцев. Эту ситуацию специалисты объясняют ростом конкуренции производителей.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего покупают в кредит.