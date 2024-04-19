В квартире азербайджанца, ударившего ножом москвича, нашли 44 млн рублей и $300 тысяч

Во время обыска в квартире Шахина Аббасова, напавшего на мотоциклиста в Москве за замечание о парковке, нашли миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Следователи обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Откуда такие деньги — еще предстоит выяснить. По словам источника 112 — это может быть воровской общак», — говорится в сообщении.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry Шахином, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

По некоторым данным, в столице вводили план «Перехват».

Позже в Москве нашли еще один автомобиль, на котором сбежал разыскиваемый азербайджанец, напавший с ножом на мотоциклиста за замечание о парковке.

Ранее очевидец нападения на мотоциклиста рассказал, как начался конфликт.