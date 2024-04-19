Завод «Москвич» прокомментировал информацию о возможном банкротстве

Никаких оснований для объявления московского автомобильного завода «Москвич» банкротом нет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«АО МАЗ «Москвич» полностью отрицает обстоятельства банкротства и обращает внимание, что опубликованное от лица «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ «Москвич» является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ «Москвич» отсутствуют», — заявили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что завод считает действия представителей иностранного контрагента недобросовестными, нацеленными на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о несостоятельности АО МАЗ «Москвич», а не на урегулирование спора.

До этого стало известно, что гонконгская фирма Silver Basis Investment Development Company сообщила, что намеревается обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Из материалов судебной картотеки следует, что в августе 2023 года Silver Basis подала иск с требованием взыскать с «Москвича» 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки по договору, заключенному в 2020 году. На тот момент «Москвич» принадлежал автоконцерну Renault и назывался ЗАО «Рено Россия». В соответствии с договором истец обязался изготовить и передать ответчику оснастку для производства комплектующих для автомобилей марки Renault. Работы были выполнены, однако заказчик их не оплатил в полном объеме. Суд частично удовлетворил иск, незначительно скорректировав сумму взыскания.

В начале 2024 года «Москвич» подал апелляционную жалобу, однако суд оставил ее без удовлетворения.

Автозавод «Москвич» расположен на территории бывшего завода «Рено Россия», который был передан правительству Москвы французским автоконцерном Renault в мае 2022 года после прекращения его работы в России. В настоящее время в линейке «Москвича» представлены три модели: городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производственный план автозавода «Москвич» на 2024 год составляет около 50 тыс. автомобилей.

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